CdS – Kyria | nuova freccia per il Bologna

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 2 febbraio 2023) 2023-02-01 19:59:45 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS:– Ilha chiuso Georgioskopoulos nel tardo pomeriggio di ieri, dopo che lunedì l’affare aveva rischiato seriamente di saltare alla luce degli scenari che di colpo erano cambiati. Nel senso che l’operazione comprendeva in un primo momento come contropartita dell’esterno greco lo sbarco di Emanuel Vignato al Sassuolo, che poi in corsa ha cambiato idea, una volta ceduto Junior Traoré al Bournemouth e acquistato dall’Empoli Nedim Bajrami. Morale: sempre ieri si è concretizzata la trattativa cominciata lunedì tra Giovanni Sartori e Marco Di Vaio con l’Empoli per la cessione in prestito con diritto di riscatto (a 2 milioni di euro) del talentino italo-brasiliano, estremamente felice di andare a giocare in una ...