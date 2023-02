Cciaa Chieti Pescara dati dolenti su natilità e mortalità delle Imprese sul territorio

(Di giovedì 2 febbraio 2023)perper quanto riguarda la nati. Lo segnala la Camera di Commercio, che analizza ipubblicati da Istat e Infocamere. Le due province, insieme, presentano una percentuale di crescita pari allo 0,3% contro lo 0,8% italiano e il 3,9% del mezzogiorno. Al 31 dicembre 2022, leregistrate presso la Camera di commerciosono 81.354, in diminuzione dell'1,8% rispetto allo stock registrato alla fine del 2021, quando erano 82.875. Questa riduzione del saldo positivo - rileva l'ente camerale - è dovuta a un fenomeno totalmente nuovo rispetto al passato quando, ...

La diminuzione delle iscrizioni è maggiore nella provincia di( - 12,4%) rispetto a quella registrata nella provincia di Pescara ( - 8,6%). Le cessazioni d'ufficio aumentano in misura maggiore ...La diminuzione delle iscrizioni è maggiore nella provincia di( - 12,4%) rispetto a quella registrata nella provincia di Pescara ( - 8,6%). Le cessazioni d'ufficio aumentano in misura maggiore ...

Economia Pescara - 02/02/2023 11:50 - Dati dolenti per Chieti e Pescara per quanto riguarda la natimortalità delle imprese. Lo segnala la Camera di Commercio Chieti Pescara, ...