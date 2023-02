“Cavani il più fissato nella preparazione | Lavezzi si annoiava senza palla”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Corrado Saccone rivela che Edinsonera il piùmentre Ezequiel Lavelli siCorrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli, svela alcuni retroscena sui calciatori che ha allenato in maglia azzurra, attraverso Radio Napoli Centrale: “Koulibaly era uno dei miei preferiti, un ragazzo meraviglioso da un punto di vista professionale e umano.e Hamsik? Hanno fatto la storia del Napoli e meritano grande rispetto. Il Napoli che vince adesso è perché è stato costruito da giocatori che hanno portato il Napoli ai piani alti.lasiad allenarsi. Cambia laatletica in base ...

Non ci sarà. però, sulla panchina del Valencia Gennaro Gattuso, dopo la sua separazione ... Attacco affidato a Castillejo,e Lino. Le probabili formazioni di Real Madrid - Valencia REAL ...... il "gender gap" non è mai appartenuto alla filosofia di 'Primo Piano sull'Autore' che havolte ...in seguito interi focus a grandi profili come quelli di Gina Lollobrigida e Liliana. Alle ...

Pagelle Portogallo-Uruguay 2-0, voti Mondiali calcio 2022: Bruno Fernandes sugli scudi, Cristiano Ronaldo ispirato e Cavani impalpabile OA Sport

Edinson Cavani, ricordo dei suoi gol con il Napoli L'Ultimo Uomo

Da Bale a Cavani, i trasferimenti più costosi di sempre la Repubblica

Cosa è andato storto tra Cavani e Ibrahimovic, due galli nel pollaio ... Fanpage.it