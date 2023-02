I carabinieri del Reparto operativo provinciale di Cosenza, diretti dal tenente colonnello Dario Pini, l'hanno scovato in una pizzeria di Saint Etienne - "L'agorà" - , in. L'uomo, condannato ...È finita dopo oltre 16 anni la latitanza di Edgardo Greco : ricercato dal lontano ottobre del 2006 , stamani è stato rintracciato ea Sant'Etienne, in. Su di lui pendeva un Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro il 16 maggio del 2014, in relazione ad un ...

Preso in Francia Edgardo Greco: condannato per duplice omicidio ... Fanpage.it

Catturato in Francia il superlatitante calabrese Greco. Faceva il pizzaiolo a Saint'Etienne Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

Faida degli anni '90: catturato in Francia Edgardo Greco, era ... CN24TV

Rapinò una gioielleria ad Avola e scappò in Francia: catturato a Orly Nuovo Sud

Scappa ad un controllo della Polizia, arrestato in Francia dopo circa ... Questure sul web

I carabinieri l’hanno individuato a Saint Etienne. Il pregiudicato è stato ritenuto corresponsabile del duplice omicidio Bartolomeo del 1991 ...Paolo Dimitrio: aveva assunto questa identità il superlatitante Edgardo Greco , 63 anni, nato a Belvedere Marittimo e cresciuto criminalmente a Cosenza, ...