(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb. - "Sono fiera di poter coordinare l'parlamentare "per un impegno contro il" alla Camera e ringrazio ancora tutti i colleghi, mi auguro che anche nel corso di ...

Così Vanessa), coordinatrice dell'Intergruppo parlamentare "Insieme per un impegno contro il cancro" alla Camera, in merito alla mozione che l'aula della Camera ha approvato ieri all'...Era questa la cifra che le deputate trentine Sara Ferrari (Partito Democratico) e Vanessa) erano riuscite a strappare in Parlamento. Recentemente Ferrari aveva depositato un' ...

Cattoi (Lega), 'con Intergruppo Insieme per il cancro al fianco pazienti' Tiscali Notizie

Cattoi (Lega) contro Bruxelles: “No all'attacco al patrimonio ... l'Adige

ON. CATTOI (LEGA) * SALUTE: « LE INNOVAZIONI SANITARIE ... agenzia giornalistica opinione

Trento, la destra è in frantumi - ItaliaOggi.it Italia Oggi

ON. CATTOI E SEN. TESTOR (LEGA) * ROMA - ASSEMBLEA ... agenzia giornalistica opinione

Così Vanessa Cattoi (Lega), coordinatrice dell'Intergruppo parlamentare “Insieme per un impegno contro il cancro” alla Camera, in merito alla mozione che l'aula della Camera ha approvato ieri ...Salute. Cattoi (Lega): "oggi abbiamo impegnato il governo ad adottare e rendere effettivo il nuovo Piano oncologico nazionale" ...