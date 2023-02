(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Sono fiera di poter coordinare l’parlamentare “per un impegno contro il” alla Camera e ringrazio ancora tutti i colleghi, mi auguro che anche nel corso di questa legislatura saremo in grado di portare avanti le istanze che giungono dalle associazioni dei pazienti e dal comitato tecnico-scientifico. Siamo davanti ad una grande sfida: coniugare la sostenibilità economica con l’accessibilità all’innovazione fermo restando la necessità di porre sempre al centro l’interesse del malato. Questo è il compito del legislatore e con la mozione votata all’unanimità abbiamo iniziato un percorso nuovo di responsabilità che tutti i parlamentari oggi si sono assunti nei confronti dei pazienti oncologici e delle loro famiglie”. Così Vanessa), coordinatrice ...

Così Vanessa), coordinatrice dell'Intergruppo parlamentare 'Insieme per un impegno contro il cancro' alla Camera, in merito alla mozione che l'aula della Camera ha approvato ieri all'...Era questa la cifra che le deputate trentine Sara Ferrari (Partito Democratico) e Vanessa) erano riuscite a strappare in Parlamento. Recentemente Ferrari aveva depositato un' ...

Cattoi (Lega), 'con Intergruppo Insieme per il cancro al fianco pazienti' Tiscali Notizie

Salute. Cattoi (Lega): "oggi abbiamo impegnato il governo ad ... Secolo Trentino

ON. CATTOI (LEGA) * CANCRO: « ABBIAMO IMPEGNATO IL ... agenzia giornalistica opinione

Cattoi (Lega) contro Bruxelles: “No all'attacco al patrimonio ... l'Adige

ON. CATTOI (LEGA) * SALUTE: « LE INNOVAZIONI SANITARIE ... agenzia giornalistica opinione

(Adnkronos) – “Sono fiera di poter coordinare l’Intergruppo parlamentare “Insieme per un impegno contro il cancro” alla Camera e ringrazio ancora tutti i colleghi, mi auguro che anche nel corso di ...Che sia un virus contagioso Abituati ai bisticci e alle divisioni a sinistra, ecco che a Trento a dilaniarsi è invece la destra, in vista delle elezioni del prossimo ottobre. Non si tratta di elezion ...