Cattelan e Fedez perculano Diaco – Video

(Di giovedì 2 febbraio 2023)- Stasera c'èsu Raidue L’imbarazzante sfuriata di Pierluigicontro una signora del cast del suo programma, rea di essersi fatta scappare un gravissimo “che palle” (addirittura!), è divenuta motivo di sfottò a Stasera c’è Catelan su Raidue. Alessandrapercula così il conduttore di BellaMa’ nel rimprovero a Mike Lennon, presenza fissa dello show, per aver pronunciato la parola “cazzarola”. “Oh Mike, non si possono dire le parolacce. Siamo su Rai 2, è servizio pubblico. Oh Mike, hai fatto una cosa molto brutta, bruttissima (…) Chiedi scusa“. “non a me, al pubblico” è già uno dei miei momenti preferiti dell’anno #staseracepic.twitter.com/XAG3AVfABR — isabella insolia (@isainsolia) February 1, 2023 Ma lo sfottò continua con ...

Addiritturae Alessandrohanno preso in giro Pierluigi nell'ultima puntata di Stasera C'è. Signora Raffaella parla del Parolaccia Gate a Bella Ma': 'Sono dispiaciuta per ......carico dida parte del Codacons è infatti in arrivo dopo la puntata di ieri del programma di Rai2 'Stasera c'è', dove il rapper ha parlato della sua vicenda con l'associazione. '...

Tv, Codacons denuncia Fedez: "Affermazioni calunniose durante programma Cattelan" Adnkronos

Cattelan intervista Fedez. E la bufera sul ‘caso Orlandi’ viene dimenticata Tvblog

Carolina Reaper: cos'è la patatina più piccante del mondo (che ha messo alla prova Fedez e Cattelan) Vanity Fair Italia

Fedez e l’intervista con il peperoncino da Cattelan. Il conduttore: “Un’esperienza quasi mistica” Radio Deejay

Sembra una fellatio a Satana: Cattelan e Fedez mangiano uno dei peperoncini più piccanti del mondo Fanpage.it

Anche se Cattelan, dietro l’immancabile scrivania alla David Letterman, ci mette molto del suo. Mercoledì, ad esempio, per mettere un po’ di pepe nell’intervista, come si dice in gergo, si è inventato ...Fedez ospite da Alessandro Cattelan ha preso in giro Pierluigi Diaco. Grasse risate da parte del pubblico. Pierluigi Diaco in questi giorni è stato sotto i riflettori ed al centro delle polemiche per ...