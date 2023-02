(Di giovedì 2 febbraio 2023) Annamaria Villafrate - Non integra un legittimo impedimento la mera distanza dell'rispetto al Tribunale per chiedere il rinviodell'

Intanto laanticipa al 24 febbraio l'udienza in cui dovrà pronunciarsi sul ricorso ...pur sapendo che tutto questo lo porterà a "conseguenze irreparabili", come riferisce il suo,...... "Lucido, abbiamo parlato a lungo" Intanto è stata ulteriormente anticipata al 24 febbraio l'udienza insul ricorso presentato dalla difesa di Cospito. Lo si apprende dall'Flavio ...

AVVOCATI BENINI E ROMEO "Annullata in Cassazione la ... Lente Locale

Cassazione: l'avvocato anticipi la partenza se vuole arrivare in orario all'udienza Studio Cataldi

Truffa per l'ex collaboratore di studio che si finge avvocato NT+ Diritto

Sanzione disciplinare all'avvocato che offende il PM negli scritti ... Altalex

La Cassazione apre nuovi scenari per la maggiorazione per ... InfoVercelli24.it

Alfredo Cospito è in discrete condizioni di salute, sta in piedi e respira bene. Lo ha confermato il consigliere regionale lombardo di +Europa/Radicali Michele Usuelli che ha visitato al carcere di Op ...Mentre la politica è in subbuglio e governo e opposizioni si scontrano, in carcere a Opera per Alfredo Cospito, l’anarchico che da oltre tre mesi digiuna per protestare contro il 41bis, qualcosa è cam ...