(Di giovedì 2 febbraio 2023) Annamaria Villafrate - Per l'apparecchio elettronico di rilevamento della velocità sono indispensabili l'omologazione e la taratura periodica, non unadal segnale.

Quando rilevata la presenza di un, viene emesso un contro - impulso, ingannandolo e gli ... come ricordato dalla Corte disesta sezione penale con la sentenza n. 9013/2018. E' ...Per l'apparecchio elettronico di rilevamento della velocità sono indispensabili l'omologazione e la taratura periodica, non una distanza fissa dal ...

Cassazione: il telelaser va tarato e omologato ma la distanza non è fissa Studio Cataldi

Autovelox in Sicilia, dove si trovano: l’elenco aggiornato Sicilia Fan

Autovelox: quanto deve essere lontano dal segnale La Legge per Tutti

Autovelox nelle strade statali e nelle autostrade siciliane: ecco dove Giornale di Sicilia

Multa da 354 euro col telelaser, il legale dell'automobilista: «Lo strumento non era omologato» ilgazzettino.it

Non spetta l'assegno di divorzio all'ex moglie che lascia il lavoro da impiegata full time per dedicarsi al cake design, in assenza di motivi familiari ...Per l'apparecchio elettronico di rilevamento della velocità sono indispensabili l'omologazione e la taratura periodica, non una distanza fissa dal segnale ...