Caso Zaniolo | anche Mancini in ansia per il fantasista | contatti con Vigorelli

(Di giovedì 2 febbraio 2023)il ct della Nazionale Robertoinper il futuro delcontinui conSecondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport,la Nazionale italiana e il ct Robertosono indi capire cosa ne sarà delche ruota attorno a Nicolòin questo momento.continui con il procuratore, ma una cosa è chiara: se il ragazzo non giocherà con continuità niente convocazione per il prossimo match con l’Inghilterra in programma a marzo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Situazione simile ovviamente per Nicolò, il giocatore più discusso sicuramente. Lui voleva ... Nelle ultime ore ci hanno riprovato in Premier, ma anche in questola formula non ha ...Può fare quello che vuole, l'importante è che non vesta più la nostra maglia", "Preferisco il ritorno di Florenzi, Fazio e Gerson piuttosto che veder giocare un altro singolo minuto Nicoló". ...

Intervenuto a TMW Radio, Alberto Bergossi ha parlato così del caso Zaniolo: «La situazione è stata gestita male sin dall’inizio. In ogni caso il calciatore farà parte della rosa fino a fine giugno e ...Nelle ore in cui Nicolò Zaniolo scappava a casa dei genitori a La Spezia per sfuggire, almeno per qualche giorno, alle pressioni della Roma giallorossa imbufalita per il suo strappo con il club del cu ...