(Di giovedì 2 febbraio 2023) - La difesa dell'esponente Pd: 'Fratelli d'Italia utilizza la posizione in una particolare circostanza per dire che il Pd è contro l'uso del. Stiamo attenti, il Pd vuole che ilvenga ...

... "Non ho violato segreti sui colloqui di Cospito con 'Ndrangheta e Camorra" Cos'è il Giurì d'onore: come funziona l'istituzione richiesta contro le dichiarazioni disulCospito Cospito "...Mentre la procura di Roma indagherà per capire se l'intervento in aula dell'onorevole GiovannisulCospito, che ha citato documenti divulgati dal sottosegretario Delmastro , possa costituire un reato oppure solamente una violazione delle norme che regolamentano i rapporti tra ...

Caso Donzelli, Malpezzi: 'Non abbiamo ma chiesto di abolire il 41bis'. Specchia: 'Perché il Pd è andato lì' TGLA7

Caso Donzelli, Malpezzi: 'Non abbiamo mai chiesto di abolire il 41bis'. Specchia: 'Perché il Pd è andato da Cospito' TGLA7

Cospito, la telefonata di Meloni in tv per provare a spegnere la bagarre: “Il governo non alza i… Il Fatto Quotidiano

Caso Donzelli, Giorgio Mulè: “Questo non è il nostro stile, FdI ha la sindrome di Fonzie” La Stampa

Chi lancia accuse e chi deve difendersi dai sospetti, chi punta a raccogliere consensi e chi prova a parare il colpo. Come ogni caso politico-mediatico, anche la vicenda del Cospito-gate ...Nordio interviene anche a proposito del caso del deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, che martedì parlando alla Camera del caso dell’anarchico sembrerebbe aver rivelato alcune informazioni ...