Caso Donzelli | Balboni FdI | ' Che bisogno c' era | usciti dal carcere | di criticare il 41bis?'

- L'esponente di Forza Italia e la giornalista di Tiscali si confrontano in studio sul..."Quando i parlamentari PD sono arrivati in carcere a trovare Cospito la prima cosa che lui gli ha detto è di parlare prima con i 4 mafiosi con i quali era in contatto. Se è vero quello che dice il ...

Nordio sul caso Donzelli: "C'è un'inchiesta, ma non ci pareremo dietro la magistratura". E Meloni irrompe in … la Repubblica

Chi sono Donzelli e Delmastro, meloniani doc nella bufera per il caso Cospito Il Sole 24 ORE

Caso Donzelli-Delmastro: Fdi fa quadrato La Verità

Caso Donzelli, Meloni costretta a fronteggiare il malcontento nella coalizione Corriere della Sera

Caso Donzelli, Fdi attacca di nuovo il Pd: “Aperta voragine alla mafia visitando Cospito” Il Fatto Quotidiano

– Gli agenti del Servizio Centrale Anticrimine e della Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Calabria stanno eseguendo, nelle province di Reggio Calabria, Milano, Messina, Bari e in Florida ( ...Quasi di colpo, in mezzo a un contesto di tutt’altro tipo (come vedremo), un giovane deputato di nome Giovanni Donzelli, peraltro non fra gli ultimi, ha interrotto il cosiddetto fluido degli iscritti ...