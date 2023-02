Caso Cospito | telefonata al Carlino | “A Bologna ci sarà un grave attentato”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 2 febbraio 2023) La vicenda dell’anarchico Alfredo, 55 anni, in carcere all’ergastolo ostativo per l’del 2006 alla scuola allievi carabinieri di Fossano (Cuneo), assume contorni inquietanti. Il 31 gennaio un anonimo, tramite unaal centralino bolognese del quotidiano Il Resto del, ha affermato che “aciun, in relazione ai fatti di“. Alfredonel 2013 (a sinistra) e negli ultimi tempi, mentre si trova all’ergastolo ostativo in regime di 41-bis. Foto AnsaDopo la chiamata, una lettera A riportare la notizia sono sia il Quotidiano Nazionale – il sinergico dei giornali del gruppo Riffeser-Monti, Il Giorno, Il Resto dele La Nazione ...