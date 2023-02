Caso Cospito | Nordio smentisce Donzelli e Delmastro Dimissioni in arrivo?

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 2 febbraio 2023), cresce l’imbarazzo all’interno della maggioranza di governo dopo le dichiarazioni in Aula di Giovanni, coordinatore di Fratelli d’Italia, che ha rivelato atti riservati avuti dal collega di partito e sottosegretario alla Giustizia Andrea. Il Ministro della Giustizia Carlo, infatti,sulla riservatezza degli atti, mentre dall’opposizione si chiedono ledei due meloniani.: “Procura indaga su rivelazioni” “Non ci pareremo dietro i magistrati di Roma, non troveremo l’alibi dell’inchiesta per dire che ce ne laveremo le mani, ma ci sono limiti procedurali, cerchiamo di capire quali sono questi limiti entro i quali, conclusa l’istruttoria, ...