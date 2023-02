Caso Cospito | la premier Meloni come Berlusconi | chiama la Palombelli in diretta tv ' È sfida allo Stato | non c' entrano destra e sinistra'

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Poi ho letto i titoli dei giornali che dichiaravano 'vuol far morire in carcere' e leggo dichiarazioni di anarchici che dicono 'noi colpiremo con le armi rivoluzionarie chi dovesse ...

Giorgia Meloni come Silvio Berlusconi . Nella tarda serata di ieri, la premier è intervenuta suldi Alfredoin diretta televisiva, telefonando alla trasmissione Stasera Italia su Rete 4, condotta da Barbara Palombelli : un intervento che ha ricordato le tante telefonate di Berlusconi,...Le polemiche sul 41bis: ilha riportato in auge le perplessità e i dubbi sul cosiddetto carcere duro, introdotto come risposta alle stragi mafiose che hanno causato la morte dei giudici ...

Caso Cospito, in Senato scoppia la bagarre per le parole di Balboni (FdI). Il Pd lascia l'aula per protesta Corriere TV

Caso Cospito, Nordio non difende Delmastro. Bagarre in Parlamento La Stampa

Caso Cospito, Giorgia Meloni: "La sfida non è al governo, ma allo Stato" | "Consiglio prudenza e responsabilità" TGCOM

Caso Cospito, Meloni rompe il silenzio: «È lo Stato sotto attacco, non il governo: non siamo noi ad alzare i toni» - Il video Open

Giorgia Meloni come Silvio Berlusconi. Nella tarda serata di ieri, la premier è intervenuta sul caso di Alfredo Cospito in diretta televisiva, telefonando ...Riascolta Polemica sul 41bis di 24 Mattino - Le interviste. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.