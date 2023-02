Caso Cospito | gli studenti occupano la Facoltà di Lettere della Sapienza

Le informazioni sulriferite da Giovanni Donzelli in Parlamento non erano sottoposte 'al segreto investigativo o rientranti nella disciplina degli atti classificati'. Lo afferma il ministro della Giustizia ...Italia Nordio salva Donzelli: le carte sunon erano segreto Come funzionano le visite La ... che può visitare le carceri della sua regione accompagnato, come in questo, dalla sua ...

Caso Cospito, in Senato scoppia la bagarre per le parole di Balboni (FdI). Il Pd lascia l'aula per protesta Corriere TV

Cospito resti al 41 bis: il parere del procuratore Saluzzo al ministro Nordio. Anticipata al 24 febbraio udienza Cassazione Il Sole 24 ORE

Gli studenti, che hanno esposto lo striscione sulla facciata della facoltà, hanno annunciato di aver occupato in solidarieta' con Alfredo Cospito e contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Sul posto ...Al termine dell’assemblea in solidarietà con Cospito, l’anarchico detenuto al 41 bis e in sciopero della fame da oltre 100 giorni, le sigle Osa e Cambiare Rotta hanno dato il là all’occupazione.