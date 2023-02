Caso Cospito | è massima allerta Gli anarchici sfidano lo Stato

Leggi su iltempo

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Un'assemblea pubblica all'università La Sapienza prevista per oggi pomeriggio. Sabato, invece, un corteo da piazza Vittorio a Roma. Le attività deglinon si fermano. Non solo atti incendiari e molotov, dunque, le azioni a sostegno di Alfredosaranno molteplici. Una sfida lanciata alloche innalza le misure di sicurezza. E sale la tensione proprio per il 4 febbraio, quando si dovrebbe svolgere nella Capitale il corteo annunciato sui siti d'area. La marcia, di cui non è al momento noto il percorso, non è stata per adesso preavvisata in Questura. Nel frattempo, le forze dell'ordine e l'intelligence monitorano le attività deglitra chat, siti d'area e blog per capire, tra le altre cose, l'entità della partecipazione alla manifestazione di sabato. Tradotto: quanti...