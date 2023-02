Caso Cospito | Andrea Delmastro tiene duro | «Non mi dimetto | la relazione su Cospito non era riservata»

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il sottosegretario alla Giustizianon ha intenzione di dimettersi. Anche se il suo ministro Carlo Nordio ha detto che gli atti dei detenuti al 41 bis sono «sensibili». E quindi non vanno divulgati. In un’intervista al Corriere della Serainvece ribadisce la sua tesi: lasu Alfredoche ha girato al collega Giovanni Donzelli non era. E ha detto la stessa cosa anche alla premier Giorgia Meloni. «Erano in unabasata sull’osservazione degli agenti penitenziari che fanno bene il loro lavoro, ponendo attenzione ai detenuti in 41 bis», premette. Poi rivela di cosa ha parlato con la presidente del Consiglio: «Mi ha chiesto se erano informazioni segrete. Le ho ...

Ilè diventato ilDelmastro - Donzelli . I due non si fanno vedere in aula quando nel tardo pomeriggio di ieri il ministro della giustizia Carlo Nordio fa il suo intervento al Senato a ...E Carlo Calenda, via social, giudica 'imabarazzante e imbarazzata' l'informativa di Nordio sul. Ma cosa ha detto il ministro per lasciare insoddisfatte tutte le opposizioni Prima alla ...

Caso Cospito, in Senato scoppia la bagarre per le parole di Balboni (FdI). Il Pd lascia l'aula per protesta Corriere TV

Caso Cospito, Giorgia Meloni: "La sfida non è al governo, ma allo Stato" | "Consiglio prudenza e responsabilità" TGCOM

Caso Cospito, Meloni rompe il silenzio: «È lo Stato sotto attacco, non il governo: non siamo noi ad alzare i toni» - Il video Open

Caso Cospito, dialoghi tra boss e reati: gli atti sensibili sul 41 bis che il sottosegretario non poteva divu… la Repubblica

Silvio Berlusconi entra nel vivo del dibattito in corso in queste ore sul caso Cospito. Il presidente di Forza Italia non tentenna e ribadisce la ...Vuoi per le guarentigie parlamentari, vuoi perché il documento rivelato è classificato come riservato e non come segreto, il caso delle conversazioni di Alfredo Cospito con alcuni detenuti, esposte al ...