Caso al Real Madrid | ben 7 calciatori in scadenza di contratto | chi può andare via

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Si è appena conclusa quest’ultima sessione di mercato invernale. Per i diversi club resta ora aperta la questione dei rinnovi, di fondamentale priorità visti i contratti in. Un contesto che vede particolarmente impegnato nelle trattative il, con ben 7 giocatori in. Si tratterebbe in particolare di Luka Modric, Karim Benzema, Nacho, Marco Asensio, Dani Ceballos, Mariano Diaz e Toni Kroos.(Photo by Angel Martinez/Getty Images) Ilalle prese con i rinnovi: insidioso ilKroos Nello specifico, non si potrebbe parlare dii trattative neldi Benzema e Modric, considerando l’ampia libertà lasciata loro dal ...