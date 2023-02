Come Andiamo su booking vediamo quantesonoa Peschiera e incrociamo le prenotazioni con la tassa di soggiorno di quel determinato spazio temporale. Capiamo se il locatore è onesto ......del fenomenovuote "L'Istat ha tracciato la fotografia per l'anno 2019 e gli ultimi dati disponibili mostrano questo risultato: nella Bergamasca abbiamo 192.812 abitazioni non, di cui ...

Case occupate a Napoli, la stretta del Viminale: «Presto nuovi sgomberi» ilmattino.it

Quando si paga (e quando non si paga) l’Imu sulla prima casa idealista.it/news

Quarta Repubblica, anticipazioni: dieta del futuro Grilli e carne sintetica Affaritaliani.it

Esenzione IMU per case occupate Lavorincasa.it

Case ATC occupate, liberato un alloggio in via Scarsellini: è il sesto dall'inizio dell'anno TorinoToday

"Lo dice anche il nome: Ospizio ha alla base una vocazione legata ai servizi e alla persona. Quando la trasformazione della città li ha portati altrove per il quartiere è stato un duro colpo, ma con l ...Il sottosegretario leghista e il candidato della Meloni alla Regione Lazio hanno comprato da Enpaia, un ente degli agricoltori. Nel 2022 due politici hanno preso appartamenti di lusso da quasi 200 met ...