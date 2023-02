Casaidea Roma | torna la fiera dell’arredamento e design | ecco tutte le info

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 2 febbraio 2023)2023, la nuova edizione è alladidal 18 al 26 marzo. Tante idee per ristrutturare l’abitare, tra tendenze e novità, alla mostra di arredo e. Alladil’appuntamento conUno degli appuntamenti più amati del settore arredo e: dal 18 al 26 marzo alla Nuovadi2023, nove giorni di manifestazione in cui i visitatori potranno scoprire gli allestimenti delle migliori aziende nazionali del settore. In mostra soluzioni per l’abitare altamente qualificate e specializzate di mobilieri provenienti dalle diverse regioni d’Italia. Spazio anche all’artigianato di alta qualità che rappresenta ...