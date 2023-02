Carra | giornalista e politico | addio a simbolo pagina buia Mani pulite

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Divenuto, suo malgrado, l'immagine di una delle pagine più buie dell'inchiesta '', arrestato e trascinato in tribunale con gli schiavettoni ai polsi a favore di fotografi e cameramen,dei danni che può procurare il perverso circuito mediatico-giudiziario. Enzoha raccontato la politica comeper quasi vemnt'anni, prima di diventarne un protagonista come portavoce della Dc e quindi come parlamentare di area centrista. Nato a Roma l'8 agosto del 1943, già a 22 anni inizia a scrivere occupandosi di critica cinematografica, fondando anche un giornale dal titolo 'Il Dramma'. Poi nel '70 l'approdo a 'Il Tempo', dove rimane fino al 1987, firma di punta delle pagine politiche. Negli anni del Caf, con l'avvento alla guida della Dc di Arnaldo ...