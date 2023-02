Carburanti - Il 5 febbraio scatta l' embargo su benzina e diesel russi | cosa dobbiamo aspettarci?

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Da giorni circolano le più svariate ipotesi susuccederà ai prezzi deia partire da domenica prossima. Il 5, infatti, l'al petrolio russo sarà esteso anche ai prodotti raffinati, con la conseguenza che l'Europa perderà oltre un milione di barili al giorno, un quarto dell'intera domanda. C'è chi dà per sicura una vera e propria bomba pronta a esplodere su listini già da settimane oggetto di rialzi pesanti per le tasche degli automobilisti, ma la realtà sembra più incerta. Le rilevazioni. Al momento, infatti, sui listini prevalgono i ribassi nonostante il 5sia ormai dietro l'angolo. Staffeta Quotidiana, nella sua consueta rilevazione giornaliera, sottolinea il calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati e i continui tagli ai prezzi consigliati. ...

Tornano a scendere le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, continuano i ribassi sui listini dei prezzi di benzina e diesel consigliati. In lieve calo anche le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di due centesimi ...

I prezzi medi dei carburanti sono in lieve ribasso: il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,882 euro al litro (1,883 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,879 e ...