Car sharing - Milano guida la crescita di Zity

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L'apertura del servizio di care Lione ha contribuito a far crescere il numero degli utenti e il giro d'affari della partecipata di Ferrovial e Renault, rispettivamente del 22 e del 56 percento. L'azienda dichiara per il 2022 un fatturato di 12 milioni di euro e il traguardo dei 610 mila clienti registrati. Parallelamente è cresciuta la flotta, con 575 nuovi veicoli (+44%) che hanno portato il numero totale a 1.875 vetture elettriche, con una percorrenza complessiva di 18 milioni di chilometri, pari, secondo, a una riduzione di 1.900 tonnellate della CO2 rilasciata. Piace ai giovani. L'attivazione del servizio a marzo a Lione e a maggio a, in aggiunta a Parigi e Madrid, ha consentito agli utenti di coprire più di 2 milioni di chilometri. Nel capoluogo lombardo, dove operano 450 Dacia ...

Nel capoluogo lombardo sono stati registrati 250 mila noleggi nei primi mesi di attività: fra i programmi, l'affiancamento delle Mobilize Duo alle Dacia Spring