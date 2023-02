(Di giovedì 2 febbraio 2023)de. Una serie di iniziative per ricordare l’anniversario di una tragica, gloriosa battaglia, nel segno della solidarietà alpina e dello. Prendono il via sabato 4 febbraio leorganizzate dai Gruppi Alpini dell’Alta Valle Brembana (zone Ana 7 e 8) per ricordare l’ottantesimo della Battaglia di, nel solco di una tradizione che dal 1969 vedi unite tutte le Penne Nere locali neldi caduti e dispersi della Ritirata di Russia. Fulcro delle iniziative saràde’, dove il locale Gruppo Alpini festeggia i settant’anni dalla fondazione, avvenuta nel 1953. A, nella chiesa parrocchiale di San Mattia, sabato 4 febbraio alle 20.30 si terrà l’elevazione musicale del Coro Ana Penne Nere di ...

Mostra 'Minnuzze' di Luana Lombardo Dall'1 al 5 Febbraio, in occasione dellein onore ... Un'opera complessa, un vero e proprio Oratorio che unisce momenti sinfonici, cori pere in ...Mostra 'Minnuzze' di Luana Lombardo Dall'1 al 5 Febbraio, in occasione dellein onore ... Un'opera complessa, un vero e proprio Oratorio che unisce momenti sinfonici, cori pere in ...

Canto, celebrazioni e sport: a Moio de’ Calvi e sull’Avaro il ricordo di Nikolajewka BergamoNews.it

Catania pronta a Sant’Agata 2023: programma e come seguire la festa in diretta Quotidiano di Sicilia

Dalla Candelora ai lumini nelle case: Forlì festeggia la sua patrona, la Madonna del Fuoco ForlìToday

Neve di Carta – il Canto della Memoria | Cultura Comune di Firenze

La grande festa di Kinshasa, più di un milione a danzare e cantare ... Vatican News - Italiano

sono in programma i primi vespri e il canto delle litanie, seguiti dalla celebrazione eucaristica della vigilia, presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza. Come da tradizione, al ...Dopo il tutto esaurito al Teatro Romano di Ostia antica nel 2020, torna a Roma lo spettacolo con le canzoni più belle del mitico duo che ha cambiato la storia della musica italiana ...