Candelora | significato e cosa si festeggia il 2 febbraio

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Amata dalla tradizione popolare, lacade il 2. È la ricorrenza che prevede la benedizione di ceri e candele nelle chiese, un rito che simboleggia la luce e l'uscita dalle tenebre cioè dall’inverno, passaggio molto importante soprattutto nelle civiltà rurali. E proprio per questo sono nati molti proverbi cheno l’avvicinarsi dell’attesissima stagione più mite, per citarne uno su tutti, in Veneto si dice: “Quando vien lade l'inverno semo fora, ma se piove o tira vento ne l'inverno semo drento".

Ma laè spesso associata anche a proverbi e, anche, alle previsioni meteo.... se in Calabria, dopo questa festa, si pronosticano altri 40 giorni prima dell'esplosione della bella stagione, Trieste si dice che se la"viene con sole e bora siamo fuori dell'inverno, se ...

Candelora 2023, quando è. Significato della festa. Curiosità e proverbi - Cronaca - lanazione.it LA NAZIONE

Oggi è il giorno della Candelora: il significato e cosa si festeggia il 2 febbraio Fanpage.it

Candelora 2023: significato, proverbi e usanze in Emilia Romagna il Resto del Carlino

Oggi è il giorno della Candelora: la festa religiosa tra proverbi, dolci e previsioni meteo la Repubblica

Candelora, storia e significato della “festa” che può predire la fine dell’inverno METEO.IT

Giorno della Candelora. Per tradizione è il 2 febbraio. Una festa religiosa molto sentita specie in alcune regioni, Sardegna e Sicilia in testa. Ma non solo. E' della ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...