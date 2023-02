Candelora 2023 | cos’è | origini e significato della festa | ecco cosa si celebra il 2 febbraio

Sono trascorsi esattamente quaranta giorni dalla solennità del Natale. Oggi è la festa dellache ricorda la Presentazione di Gesù al Tempio. Una evento liturgico della luce che vince il buio. In questo giorno, il 2 febbraio, da ventisette anni la Chiesa cattolica celebra la festa ...... se in Calabria, dopo questa festa, si pronosticano altri 40 giorni prima dell'esplosione della bella stagione, Trieste si dice che se la"viene con sole e bora siamo fuori dell'inverno, se ...

Il Partenio si prepara ad accogliere pellegrini, femminielli e curiosi che, come da tradizione, a partire dalle prime luci dell'alba riempiranno il piazzale del Santuario mariano per levare ...