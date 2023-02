Candelora 2023 | cos’è e perché si celebra il 2 febbraio

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – Oggi 2, è il giorno della. Masi chiama così? Nella religione cristiana, si festeggia la presentazione di Gesù al tempio quaranta giorni dopo la sua nascita e per molte comunità laè vista come una sorta di rito che simboleggia la luce e l’uscita dalle tenebre. Nellazione liturgica si infatti benedicono le candele, simbolo di Cristo “luce per illuminare le genti”. Altro nome con cui è comunemente conosciuta è festa della Presentazione del Signore e Purificazione di Maria. Secondo molte ricostruzioni storiche, lavenivata già ai tempi dell’imperatore Giustiniano e fu adottata a Roma fin dal Settimo secolo, con una processione penitenziale ...