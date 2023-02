(Di giovedì 2 febbraio 2023) Undi Canpotrebbe svoltare nuovamente la vita sentimentale dire il rapporto costruito con Loris Karius. Gli amanti delle storie d’amore travagliate saranno entusiasti, eccosta succedendo. Can, il messaggio tra le righe Sappiamo chedopo aver chiuso la storia con Cannon ha perso tempo e ora è in una relazione amorosa con il portiere Loris Karius. Il rapporto con l’attore turco aveva fatto sognare tutti: i due formavano una bellissima coppia e sembravano essere molto affiatati. Per questo la loro relazione è giunta a termine nello scompiglio dell’opinione pubblica, che li reputava già una coppia fissa e ben solida. La bellissima ...

sta perfezionando ogni singolo aspetto del suo personaggio per la serie Disney+ El Turco . Sul finire del 2022 e in questi primi mesi del 2023, l'attore sta infatti vestendo i panni dell'...Pur ritenendola cresciuta umanamente e professionalmente, in Viola come il mare in cui ha recitato accanto a, non l'ha trovata all'altezza. Ecco la risposta del giornalista: L'attrice ...

Can Yaman combatte per un ruolo su Disney+ Team World

Can Yaman, combattimenti sul set di El Turco per il ruolo da ... TvDaily

Can Yaman, il triste annuncio inaspettato: pubblico italiano stravolto FF Web Magazine

Can Yaman non si nasconde più | Il gesto nei confronti di Diletta Leotta cambia ogni cosa Fortementein.com

Can Yaman: età, altezza, fidanzata e biografia dell'attore Tag24

Can Yaman è ancora sul set della nuova serie di Disney Plus, El Turco. L'attore turco si sta concentrando nel suo ruolo e ogni giorno fa allenamenti specifici per il suo personaggio.Dal punto di vista sentimentale non possiamo non andare a menzionare le storie d’amore che Diletta Leotta ha avuto con il pugile Daniele Scardina (conosciuto con il nome di King Toretto), con Matteo ...