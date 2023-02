Calciomercato Serie A | i 5 migliori colpi dell’inverno

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Si è conclusa martedì 31 gennaio la sessione invernale didiA. Con ogni probabilità, una delle più spente degli ultimi anni, sintomo della situazione economica in cui versano le società del nostro campionato. Basti pensare che in Premier League il costo complessivo dei trasferimenti è stato di 829 milioni, contro i 31 italiani. Tuttavia, specialmente nelle ultime ore, sono arrivati nomi interessanti, che potrebbero incidere in positivo. Passiamoli in rassegna. Florian Thauvin all’Udinese: il francese rappresenta il fiore all’occhiello del mercato dei friuliani, volto a sostituire l’infortunato Gerard Deulofeu. Il classe 1993, campione del mondo a Russia 2018, cerca il riscatto dopo una parentesi non fortunata al Tigres, in Messico. 281 gettoni e 86 reti con il Marsiglia sono un eccellente biglietto da visita. L’obbiettivo ...