Calciomercato | Satriano | Cangiano e altri Italiani all’Estero nell’Ultimo Mercato

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Le mete? Un viaggio globale dall’Indonesia a Israele, passando per l’Olanda, la Slovenia e la Germania Un’esplosione di talento, una moltitudine di storie: dalla Terra Santa a Cipro, dalle Torri Petronas al Sud America, la sessione diinvernale ci regala una pioggia di trasferimenti diin ogni angolo del mondo. Un viaggio che parte dall’Olanda, culla di talenti. Nell’Eredivisie ci sono Lorenzo Lucca (Ajax), Gaetano Oristanio (Volendam) e Luciano Valente (Groningen), tutti nell’orbita delle nazionali giovanili italiane. A rimpolpare la colonia di azzurrini ecco Gianmarco, esterno d’attacco 21enne di proprietà del Bologna: dopo aver passato alcuni mesi a Bari (senza trovare molto spazio) è approdato in prestito al Fortuna Sittard. L’Heracles Almelo, in lotta per la promozione in ...

Questa sessione di calciomercato invernale ci regala le storie di parecchi ... quella in Keuken Kampioen Divisien è la prima esperienza tra i professionisti per il 19enne Antonio Satriano, attaccante ...