Calciomercato | lo svincolato El Bati Larrivey trova squadra in Italia

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Joaquinè stato un attaccante protagonista nel campionato di Serie A, si è confermato anche negli ultimi mesi ed è pronto per una nuova avventura. Ilsi è concluso il 31 gennaio e tante squadre del campionato di Serie B hanno piazzato colpi interessanti in entrata ed uscita. Una grande sorpresa del torneo cadetto è il Sudtirol, reduce dalla grande vittoria casalinga contro la Reggina. La compagine di Bisoli si è confermata molto insidiosa, è unasolida in difesa e in grado di pungere in attacco. Il colpoin attaccoè un nuovo attaccante del Sudtirol, la conferma è arrivata direttamente dal club attraverso un comunicato ufficiale. “L’FC Südtirol comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joaquín Oscar ...

... terminato il- può attingere però ancora dagli svincolati - ha osservato le ... Il club granata può decidere di occupare questa casella vuota con unooppure può soprassedere. .c ...Commenta per primo Come riporta il Daily Mail , l' Everton vorrebbe ingaggiare loattaccante esterno ghanese André Ayew per aggiungere alla squadra in lotta per la salvezza la sua esperienza, ma deve fare i conti con l'agguerrita concorrenza di West Ham e Nottingham ...

Calciomercato svincolati quando finisce regole e lista Tag24

Calciomercato: svincolati di lusso e colpi last minute, ecco i paesi ... Virgilio Sport

Calciomercato, firma subito in Serie A da svincolato: nella big CalcioMercato24.com

Acquisti ultimo giorno di calciomercato in Serie A: tutti gli affari ufficiali Goal.com

Calciomercato Cagliari – Clamoroso! È svincolato ma Ranieri dice “no” Mondo Udinese

Calciomercato Milan, i rossoneri sono alle prese con i miglioramenti immediati per la rosa: colpo dagli svincolati, ecco chi firma ...Joaquin Larrivey è ancora un calciatore in grado di fare la differenza nel calcio italiano: ufficializzata la nuova esperienza ...