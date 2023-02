Calciomercato Inter | cessione clamorosa in estate? Un big alla porta

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 2 febbraio 2023)in vista per l’? Un big nerazzurro messo: i dettagli Un fulmine a ciel sereno per l’. Stando a quanto rito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro intende fare unanella finestra di mercato di giugno: Marcelo Brozovic. Con l’editto che ha tolto la fascia a Skriniar e con Brozo che al massimo tornerà per sedersi in panchina, Lautaro giocherà per la prima volta un Superclasico milanese con la fascia al braccio: è l’onore più grande, ma pure un’altissima responsabilità. I nerazzurri vedono in lui lo spirito giusto per guidare da leader la truppa, magari anche nella prossima stagione in ...