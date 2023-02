Calciomercato chiuso | quale club di Serie A ha speso di più

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il campionato diA entra nel vivo e col giro di boa superato già da alcune settimane, col Napoli di Luciano Spalletti capolista indiscussa e in volata verso uno scudetto che sarebbe più che meritato. Una stagione esaltante e ricca di emozioni quella fin qui messa alle spalle da diverse compagini del nostro campionato, tra chi come i partenopei stanno vivendo un sogno e chi, come il Milan o la Juventus, vorrebbero molto di più dal prosieguo della stagione. Come ogni anno gennaio è quindi stato il mese per correre ai ripari, colinvernale che però, contro ogni aspettativa, ha regalato pochi colpi e tanta delusione al campionato diA. Nonostante diverse squadre avessero bisogno di acquistare e rinforzarsi, il bilancio è stato al di sotto delle aspettative in termini di acquisti e cessioni, facendo diventare il ...