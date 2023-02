Ancora presto per parlare di obiettivi, sia quelli personali che di squadra, il primo pensiero diè quello di presentarsi al meglio per poi mettere in mostra il suo talento. "Per prima cosa ...Florian, arrivato all' Udinese proprio nell'ultimo giorno di calciomercato, è stato presentato dal club. ' Ringrazio la società e il diretto per avermi fatto venire qui. La Serie A è uno dei migliori ...

Calcio: Thauvin'Udinese mi ha voluto fortemente',Marino'Ci farà sognare' Tiscali

Fantacalcio, da Thauvin a Krollis: chi sono i nuovi colpi della Serie A Tuttosport

Calcio: Udinese. Arslan 'Thauvin forte, Sottil ha grande idea di gioco' Tiscali

Udinese, guarda che gol segna Thauvin La Gazzetta dello Sport

Sono rimasto impressionato per le strutture, lo stadio, il campo da gioco". "Ho scelto l'Udinese - continua Thauvin - perché ho ricevuto tante chiamate dalla società. Per un giocatore è importante ...Tuttosport racconta che "I tifosi di casa chiedono a gran voce la vittoria ad un’Udinese che ha ritrovato entusiasmo dopo i 3 punti con la Sampdoria. Di contro un Verona che prova a dar continuità al ...