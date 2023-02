Calcio | Psg Tre settimane di stop per Mbappè | salta Bayern

Brutte notizie in casa: dopo la vittoria per 3 - 1 in casa del Montpellier , Gualtier perde per infortunio Kylian Mbappè . Una serata storta per il talento francese che, dopo aver sbagliato un rigore per due volte, si ...Ilstima in tre settimane lo stop di Mbappè, che dunque non sarà a disposizione nemmeno per la sfida di Coppa di Francia di mercoledì prossimo contro il Marsiglia. Pessimismo anche sulle ...

Obiettivo del Milan in estate, poco utilizzato al PSG. Renato Sanches: "Non sono contento" TUTTO mercato WEB

Zaire-Emery, talento precoce del PSG. È diventato il più giovane marcatore del club TUTTO mercato WEB

PSG, Zaire-Emery nella storia: la sua rete è da record Calciomercato.com

Il Psg stima in tre settimane lo stop di Mbappè, che dunque non sarà a disposizione nemmeno per la sfida di Coppa di Francia di mercoledì prossimo contro il Marsiglia. Pessimismo anche sulle ...La scuola portieri italiana dal punto di vista tecnico è la migliore. Il modo di allenare della vecchia scuola italiana è rimasto un po' troppo fermo su dei punti perché il calcio è divenuto più ...