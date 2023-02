Calcio | Padovano ' Vialli uno dei pochi a starmi vicino | Juve risorgerà'

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L'ex attaccante assolto dopo 17 anni: "Questa storia mi ha portato via tutto" ROMA - "Non è una vittoria, perché le vittorie sono quelle che si fanno sul campo. La mia è una soddisfazione attesa ...

... anche dopo le condanne in primo e secondo grado - raccontasu Rai Radio 1 Sport - . Le ... Solidarietà quasi nulla, invece, dal mondo del. "Molte persone mi hanno voltato le spalle, ma ...Ho perso il lavoro e ho dovuto dire addio al, la mia vita." Prosegue: "Ho perso tutto quello che avevo: proprietà, soldi, fama. Cercavo lavoro e a parole erano tutti gentili e ...

L'ex attaccante assolto dopo 17 anni: 'Questa storia mi ha portato via tutto' ROMA (ITALPRESS) - 'Non è una vittoria, perché le vittorie sono ...