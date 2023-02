Calcio | Mondiale per club 2023 | Al Ahly-Auckland City 3-0 Egiziani ai quarti

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L’edizionedelperdi, l’ultima con la formula attuale, è scattato oggi in Marocco con la sfida per la qualificazione aidi finale tra Aled, vinta per 3-0 daglivicecampioni d’Africa sui neozelandesi campioni d’Oceania. Vantaggio deglinel recupero del primo tempo, al 47?, con il gol di El Shahat su assist di Abdelkader. Nella ripresa raddoppio degli africani con Sherif al 56?, infine al minuto 86 Tau sigla il gol del definitivo 3-0 per l’Alsu assist di Kahraba., Coppa Italia: Roma-Cremonese 1-2. Grigiorossi in semifinale dopo 36 anni! Neidi finale del ...

Il Mondiale per club, l'ultimo con la formula attuale, è cominciato in Marocco con la sfida per l'accesso ai quarti di finale tra l'Al Ahly e l'Auckland City, vinta per 3-0 dagli egiziani vicecampioni ...