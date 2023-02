Calcio | Michele Padovano parla dopo l’assoluzione | “Mi hanno tolto 17 anni di vita”

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 febbraio 2023) “Diciassettesono una. La giustizia è stata lenta, ma non ho mai smesso di crederci. E oggi voglio dedicare questo risultato a mia moglie e a mio figlio, che miaccompagnato in questa battaglia. Devo tutto a loro e ai miei avvocati,Galasso e Giacomo Francini”.così – in un’intervista al Corriere della Sera -,al termine di una vicenda processuale che lo ha visto finire in carcere per tre mesi e che si è chiusa –17 lunghissimi– condella Corte di Appello di Torino dall’accusa di aver finanziato un traffico di droga dal Marocco. Dalla vittoria in Champions League con la maglia della Juventus ad affrontare un qualcosa di neanche lontanamente ...