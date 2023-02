Calcio | Inter | Darmian rinnova fino al 2024

La vincente incontrerà in semifinale l'...Scordatevi ildi una volta, le bandiere non esistono più. L'ultimo caso che ha scatenato tante polemiche è quello di Milan Skriniar, difensore e capitano dell'che andrà a parametro zero al Psg, con un ...

La classifica dei fatturati: ecco come sta l’élite del calcio Il Fatto Quotidiano

Inter, furia Lautaro: il VIDEO della frase contro la Juventus Tuttosport

Lautaro è una furia in panchina: Vai alla Juventus ca**o. I compagni devono trattenerlo Fanpage.it

Calcio: Massa arbitra il derby Inter-Milan Agenzia ANSA

Scordatevi il calcio di una volta, le bandiere non esistono più. L’ultimo caso che ha scatenato tante polemiche è quello di Milan Skriniar, difensore e capitano dell’Inter che andrà a parametro zero ..."Stiamo incontrando molte difficoltà in campionato, mentre in Coppa Italia magari siamo un po' più liberi mentalmente e il fatto di giocare contro queste grandi squadre ...