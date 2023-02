Calcio | Francia | Varane annuncia il suo addio alla Nazionale

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Manchester, 2 feb. -(Adnkronos) - "Rappresentare il nostro magnifico Paese per un decennio è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Ogni volta che ho indossato questa maglia speciale, ho provato un immenso orgoglio. Il dovere di dare il massimo, di giocare con il cuore e di vincere ogni volta che scendevamo in campo. Ci ho pensato per diversi mesi e ho deciso che è il momento giusto per me di ritirarmi dalinter". Così su Instagram il difensore del Manchester United Raphaelhato l', a 29 anni,francese con la quale ha giocato due mondiali, vincendo quello del 2018 e perdendo in finale quello del 2022.

