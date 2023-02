Calcio | Fiorentina | frattura al naso per Amrabat

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Firenze, 2 feb. - (Adnkronos) - "ACFcomunica che, nel corso della partita di Coppa Italia disputata ieri, il calciatore Sofyanha riportato un violento trauma contusivo al volto. Gli esami radiologici eseguiti nella mattinata di oggi hanno confermato ladelle ossa nasali. Il calciatore svolgerà lavoro personalizzato nella giornata di oggi e domani nell'attesa che venga confezionata un' apposita maschera di protezione". Così lain una nota sul proprio sito ufficiale in merito all'infortunio di Sofyan

La vincente affronterà l'Inter nella prima semifinale (Cremonese edall'altra parte del ... Dove vedere Juventus - Lazio in tv e streamingd'inizio alle ore 21. L'incontro sarà ...... ma avevo già avviato i contatti e la trattativa con la. Quando si è ripresentata l'... Ho sempre ammirato il clima che c'è a Napoli in un ambiente che trasmette emozioni enormi per il".

Cremonese, Braida: “Gioia alle stelle, il calcio vive di passione. Nulla è scontato” Fiorentina.it

Trevisani: "Fiorentina, mancare la finale in Coppa è da suicidio. Cabral Sarà titolare" | Altri campionati Italia ... Calciomercato.com

Ultimo atto dei quarti di finale di Coppa Italia. Juventus e Lazio si sfidano stasera, alle ore 21, per un posto tra le prime quattro squadre della competizione. Umori diversi per i due ...Fondato nel 1904, lo Schalke 04 ha conquistato 7 campionati (vinti tutti prima dell'istituzione della Bundesliga) 5 Coppe di Germania, 1 Coppa di Lega tedesca e 1 Supercoppa di Germania, 1 Coppa UEFA ...