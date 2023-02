Calcio | dopo il pari di Cislago | la Geranzanese punta il San Francesco

(Di giovedì 2 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un buon punto prezioso sia per la classifica che per la mentalità, quello raccolto nello scorso turno del campionato didi Seconda categoria dalla Gerenzanese al cospetto poi di una formazione forte e cheancora a raggiungere il primato come il Cistellum di. Gerenzanese, dal 2-2 dialla sfida al San ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il sabato sera vede il Sassuolo ,la vittoria per 5 a 2 contro il Milan della scorsa settimana, affrontare un'altra big, l' Atalanta . La partita sarà in diretta alle 20.45 su Sky Sport, ...... in questo teatro errante a cielo aperto che ha stupito ilitaliano ed europeo e l'ha ...averne perdute sei, e arrivare a 94: e per stare un gradino sopra, al Napoli basterebbe ...

Calcio, Coppa Italia 2023: Roma-Cremonese 1-2. Grigiorossi in semifinale dopo 36 anni! OA Sport

Calcio, Cremo prodigio dopo il Napoli elimina la Roma (1-2) La Provincia di Cremona e Crema

Roma-Cremonese 1-2, gol e highlights: decidono Dessers e un autogol di Celik Sky Sport

Commisso dopo Fiorentina-Torino: "Calcio italiano malato. Amrabat Non in vendita" LA NAZIONE

Juve, bordata di Commisso dopo la penalizzazione | Top News Sportevai.it

Ribaltone all’Olbia Calcio. Se è vero che, dopo attenta riflessione, la società avrebbe deciso di non esonerare Roberto Occhiuzzi, dandogli un’altra chance anche alla luce della ravvicinata gara di sa ...Le immagini durante Inter-Atalanta sono esplicite: Lautaro Martinez, rientrando in panchina, urla contro l’arbitro Chiffi, colpevole a suo giudizio di aver lasciato correre un po’ troppo, alimentando ...