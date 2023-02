Bussano alla porta | la recensione del nuovo film di M Night Shyamalan

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il(Knock at the Cabin), 2023. Regia: M.. Cast: Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Rupert Grint. Genere: Thriller, fantasy. Durata: 110 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, dal 2 febbraio. Trama: La quiete di una famiglia composta da una coppia di uomini e una bambina viene stravolta quando dei misteriosi individui irrompono nella loro casa chiedendo un sacrificio per scongiurare la fine del mondo. I raccontibase deidi M.sono spesso dei racconti morali, se non proprio delle fiabe (The Village, Lady in the Water, The Visit), che attraverso il mistero e la paura pongono i personaggi di fronte a ...