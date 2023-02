Bullismo | in Lombardia dati choc | quasi un giovane su due ne è vittima Il primo pretesto è l' aspetto fisico

, ine in Italia dati scioccanti: quasi un ragazzo o ragazza su due è vittima dio cyberbullismo. Lo rilevano i dati dell'Osservatorio Indifesa 2022 - 2023 realizzato da ...Bando 7 febbraio - Safer Internet Day 7 febbraio " Giornata nazionale contro ile il ...vacanze di Carnevale in Molise 24 febbraio - Stop didattico per le vacanze di Carnevale in(...

Bullismo e cyberbullismo in Lombardia: il 43% dei ragazzi dice di esserne stato vittima IL GIORNO

Nicola Gratteri in tre scuole a Milano Agenzia ANSA

Lotta al bullismo e cyberbullismo: gli studenti del Cfp di Bisuschio ... varesenews.it

Lombardia Arcobaleno, i punti programmatici della comunità LGBTQ+ per le regionali - Gay.it Gay.it

Gulliver e Amico Fragile, nasce «PerTe» Diocesi di MIlano

In pochi però chiedono aiuto ai genitori o agli insegnanti. La scuola accusata dai giovani di fare poco o niente ...Bullismo, in Lombardia e in Italia dati scioccanti: quasi un ragazzo o ragazza su due è vittima di bullismo o cyberbullismo. Lo rilevano i dati dell'Osservatorio Indifesa ...