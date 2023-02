Bufera contro Edoardo Donnamaria al GF Vip | la brutta frase sulle donne in carne

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 2 febbraio 2023)si è reso protagonista di un nuovo scivolone al GF Vip. Stavolta, l’argomento per cui è stato duramente attaccato riguarda alcune affermazioni pronunciateun po’ in. Non è la prima volta che il ragazzo compie questo genere di gaffe, tuttavia, stavolta il pubblico è sembrato davvero infuriato. Vediamo nel dettaglio L'articolo proviene da KontroKultura.