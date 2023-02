(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il Parlamento europeo approva una risoluzione (non legislativa) per chiedere di avviare il processo di adesione di Kiev, che sarà uno dei temi discussi nel vertice Ue-Ucraina di domani. Pressione ai leader dei 27 che si ritroveranno a in aula la prossima settimana

. Avviare i negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Il Parlamento europeoMosca e mette pressione ai governi dell'Ue, con una risoluzione non legislativa ma carica di ...... il partito più grande della coalizione, per il suo approccio a questa. In particolare, i ... L'attesa per le proposte diSe da un lato il ministero di Özdemir sostiene espressamente ...

Bruxelles sfida Mosca: subito i negoziati per l’Ucraina in Europa La Stampa

Transizione ecologica, Bruxelles risponde a Washington con il 'Green Deal Industry Plan' - Quattroruote.it Quattroruote

Debito comune e aiuti green. L'Ue alza il velo sulla risposta all'Ira Formiche.net

La Germania tira un sospiro di sollievo sul piano industriale Green ... EURACTIV Italia

Vestager: "Riforma Ue aiuti di Stato per rispondere a USA". Dubbi ... EuNews

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...L'informativa del Guardasigilli in Parlamento: "Serve parere del pm per revoca del 41bis". La premier telefona a una trasmissione di Rete4: ...