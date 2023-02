(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il termine plusvalenza trova spazio per la prima volta fuori dalle pagine di economia dei giornali italiani intorno alla fine degli anni novanta. A portare nei discorsi calcistici un termine storicamente legato ad altri ambiti è la quotazione in Borsa della Lazio, che di colpo entra in una nuova dimensione: Giorgio Tosatti, in un corsivo del 31 ottobre 1998 sul Corriere della Sera, elogia l’operazione che ha portato, nell’estate dello stesso anno, alla cessione di Vladimir Jugovic. Qualche mese prima, commentando il passaggio di Pierluigi Casiraghi al Chelsea, Maurizio Nicita rifletteva, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, sui quasi 18 miliardi di plusvalenza generati dall’addio di Bisontino. E un anno più tardi, nel discorso rivolto agli azionisti, Sergio Cragnotti torna sulla cessione di Christian Vieri, acquistato nell’estate del 1998 per 48 miliardi di lire e venduto dodici ...

Calciomercato, breve storia delle plusvalenze nel calcio italiano | L ... L'Ultimo Uomo

Altre società sono state coinvolte, ma punite in maniera molto più blanda, almeno per ora. Nella storia del nostro campionato, fin qui, ci sono state plusvalenze eclatanti, frutto di grandi intuizioni ...