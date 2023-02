Break Pro | Match annunciati per “Ep 2 | And Out Come the Wolves”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 2 febbraio 2023)i primiper il secondo show dellaPro Wrestling, “Ep2: And Outthe”, in programma Domenica 12 Febbraio al Largo Venue di Roma: -Karim Brigante difende ilPro Undisputed Title contro Adriano;-Emily Ramirez affronta Electra;-Il Divo affronta Luca Bjorn;-Sebastian De Witt affronta Yota Tsuji;-Dueper laPro Wrestling Tag League: BBB Vs Rocco Garzya & Fabio Romano e Legione della Libertà (Nick Wave & Ivan Blake) Vs Flavio Augusto & un Partner non ancora annunciato; Infoline & Biglietti QUI