(Di giovedì 2 febbraio 2023) Francoforte dovrebbere di 50il costo di denaro ma l'attenzione è tutta sulle parole di Lagarde. La società di tlc ha ricevuto offerta non vincolante per NetCo, oggi si riunisce il cda

Il titolo crolla in Borsa di Biagio Simonetta Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle, qual è stato il fatto chiave del giornoAppuntamento ...... exploit UniCredit La vigilia della Fed si è invece dimostrata più tesa del previsto per le... Andamento Piazza Affari FTSE Mib Exploit Unicredit dopo conti record,tutte le banche Sull'...

Borse toniche nel giorno della Bce. Londra alza i tassi di 50 punti base Il Sole 24 ORE

Borse europee positive in attesa della BCE, a Milano rally di TIM Borsa Italiana

Borse toniche nel giorno della Bce Tim vola dopo offerta Kkr Zazoom Blog

Borse europee toniche Borsa Italiana

La diretta dai mercati | Londra non reagisce alla Boe, ma la sterlina scivola. Europa ancora in rialzo Milano Finanza

Le Borse europee si muovo in terreno positivo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. Nel Vecchio continente l'attenzione si focalizza sulla riunione della Bce e la conferen ...Borsa Italia accoglie oggi una nuova matricola su Euronext ... che vanta un progresso dello 0,33%, e sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,70%. Segno più per il listino ...